8 травня ряд національних павільйонів на Венеційській бієнале припинили роботу через страйк. Зокрема, на весь день зачинили двері павільйони Австрії, Великобританії, Єгипту, Японії, Кореї, Нідерландів та ін.

Страйк відбувається на підтримку Палестини і за права працівників. Ініціатор - спільнота ANGA (Art Not Genocide Alliance — «Мистецтво, а не геноцид»), яка з 2024 року виражає незгоду з участю Ізраїлю в культурних подіях.

"Сьогодні — день страйкової акції та мобілізації: за Палестину, за права працівників і на захист гідності у сфері культурної праці," - йдеться у заяві страйкарів.

За інформацією з заяви, 237 кураторів, митців і арт-працівників, які беруть участь у Бієнале мистецтв 2026, приєдналися до кампанії. Долучилися також італійські активістські організації, які витступають проти неналежних умов праці в культурному секторі: нестабільної зайнятості, низьких зарплат, аутсорсингу, відсутніх контрактів.

Фото: LB

"Культурні інституції не можуть продовжувати відокремлювати мистецтво від політичних і матеріальних умов, що його породжують. Не може бути бізнесу як зазвичай, поки палестинці продовжують стикатися з масовими вбивствами, виселенням, облогою та окупацією, і поки самі культурні працівники опиняються у дедалі більш нестабільних умовах," - йдеться в заяві.

Ураїнський павільйон не долучився до страйку. "Ми не закриваємо павільйон. нам важливо нагадувати про війну в Україні і злочини росії," - прокоментувала для LB.ua кураторка павільйону Ксенія Малих.

Нагадаємо, 7 тавня відбулося відкриття Національного павільйону України на 61-й Венеційській бієнале, що презентує проєкт «Гарантії безпеки» Жанни Кадирової. Він підіймає тему невиконаних гарантій безпеки, заради яких Україна віддала свій ядерний арсенал у 1996 році.