Україна відкрила павільйон на 61-й Венеційській бієнале

Тема павільйону – «Гарантії безпеки».

Скульптура Жанни Кадирової «Оригамі Олень» у Джардіні
Фото: LB.ua
7 травня відбулося відкриття Національного павільйону України на 61-й Венеційській бієнале, що презентує проєкт «Гарантії безпеки» Жанни Кадирової.

Проєкт розташований на двох локаціях: скульптура “Оригамі Олень” на вході в Джардіні та документація і архівні матеріали в Арсенале. Куратори проєкту – Ксенія Малих та Леонід Марущак. 

Під час презентації міністерка культури України Тетяна Бережна, яка є також комісаркою павільйону, зауважила, що назва павільйону «Гарантії безпеки» є нагадуванням про міжнародні зобов’язання, які виявилися недостатніми у момент найбільшої загрози для України. Вона також нагадала, що міністри культури п’яти країн виступили зі спільною заявою на підтримку України та наголосили, що агресор не може бути винагороджений участю у найпрестижніших культурних заходах світу, зокрема у Венеційській бієнале. 

Фото: Антон Ткаченко
Авторка проєкту Жанна Кадирова розповіла про історію скульптури, яка є центром Українського павільйону: «Коли ми створювали скульптуру у 2019 році, вона мала інший сенс. Це була декоративна скульптура для мирного парку. Зараз реальність зовсім інша, парку більше не існує, Покровськ повністю зруйнований. Позаду мене ви можете бачити відеоінсталяцію, що зафіксувала дорогу скульптури з Покровська до Венеції. Ми проїхали майже 7 тисяч кілометрів і кожному місті, в якому ми зупинялися, ми зустрічали людей з Покровська. У цьому проєкті є багато рівнів і один із них – про людей».

Про проєкт «Гарантії безпеки»:

  • Український павільйон підіймає тему невиконаних гарантій безпеки, заради яких Україна віддала свій ядерний арсенал у 1996 році. 

  • У центрі проєкту Українського павільйону – скульптура Жанни Кадирової «Оригамі Олень». У 2019 році її встановили в парку «Ювілейний» у Покровську (Донецька область) на місці демонтованого радянського реактивного літака Су-7, що був носієм ядерної зброї. Скульптура була відлита на постаменті й не передбачала можливості подальшого транспортування. 

  • У 2024 році, коли лінія фронту наблизилася до міста, скульптуру довелося вивезти. Евакуацію здійснювала ГО «Музей відкрито на ремонт» спільно з Жанною Кадировою та групою фахівців і комунальних працівників Покровська. Історик і співкуратор Українського павільйону Леонід Марущак був частиною ініціативної групи.

Фото: Valentyna Rostovikova
Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
