Франція затримала одного з катів донецької тюрми за вчинення воєнних злочинів в Україні

Франція затримала одного з катів незаконної донецької тюрми «Ізоляція» за вчинення воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, у 2017-2019 роках громадянин України добровільно співпрацював із днр.

"Колишні бранці розповідають, що він був помічником керівника незаконної тюрми в т.о. Донецьку. За їхніми словами, він брав участь у катуваннях ув’язнених, жорстоко з ними поводився, чинив психологічний тиск, змушував давати зізнання та принижував людей", - повідомив Кравченко.

Наразі встановлено щонайменше дев’ятьох потерпілих.

У 2021 році, після завершення розслідування справи в Україні, обвинувачений втік до Франції та спробував отримати статус біженця.

Після звернення українських правоохоронців, їх французькі колеги відкрили власне кримінальне провадження. Спільно з українськими прокурорами допитали потерпілих. Україна передала додаткові матеріали справи.

Врешті чоловіка затримали. Його взяли під варту та висунули обвинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

Розслідування проводить спеціалізований підрозділ Паризького суду.

Як зазначив Генпрокурор, це вже другий випадок затримання за кордоном осіб, причетних до вчинення воєнних злочинів в Україні. Першим став вирок у Фінляндії бойовику російських збройних формувань, якого засудили до довічного ув’язнення. Апеляційний розгляд цього рішення наразі знаходиться на завершальній стадії.