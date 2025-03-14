У Фінляндії російський неонацист Ян Петровський отримав довічне за воєнні злочини на Донбасі

У суді довели, що він та його угруповання причетні до вбивства щонайменше 22 українських військових та пораненні ще чотирьох у 2014 році. Воєнний злочинець обурений. Він планує подавати апеляцію.

У Фінляндії російський неонацист, член терористичного угрупування ДШРГ «Русіч» Воіслав Торден (Ян Петровський) отримав довічне ув'язнення за 4 воєнні злочини, передає Yle.

Прокурор вимагав для Тордена довічного ув'язнення за п'ять військових злочинів. Районний суд відхилив одне звинувачення.

Районний суд вважає, що на момент скоєння злочинів Торден беззаперечно був членом добровольчого загону або групи «Русіч», яка брала участь у збройному нападі на бійців батальйону «Айдар» ЗСУ в Луганській області на сході України.

Окружний суд визнає, що Торден брав участь у вбивстві одного солдата, зробив і поширив принизливі фотографії загиблого солдата з місця події, а також оголосив в Інтернеті та соціальних мережах, що «Русіч» не помилує.

Суд відхилив звинувачення в тому, що Торден, як заступник командира «Русіча», допомагав керувати діями бойовиків угруповання, коли вони 5 вересня 2014 року організували та здійснили засідку та підпал з використанням українського прапора.

Звинувачення було відхилено, оскільки, на думку суду, з наданих доказів інциденту не можна було зробити висновок про те, що група «Русіч» конкретно відповідальні за організацію та проведення засідки та перестрілки.

Внаслідок обстрілу знищено вантажівку та легковий автомобіль батальйону ЗСУ «Айдар», п’ятьох бійців поранено, 21 військовий загинув. Згодом один із поранених загинув.

Через зняття звинувачень позови про відшкодування шкоди найближчими родичами чотирьох солдатів, поранених під час перестрілки, і 22 солдатів, які загинули, були відхилені.

Адвокат Тордена Хейккі Лампела каже, що Торден обурений вироком. Він оскаржить вирок.

38-річний Воіслав Торден на момент подій мав ім’я Ян Петровский.

Це перший випадок, коли у суді у Фінляндії були висунуті звинувачення щодо підозрюваних у воєнних злочинах під час війни в Україні.

Суд і вирок відбулися у Фінляндії, оскільки Верховний суд вирішив, що запит України про екстрадицію Тордена не може бути задоволений.

Причиною рішення стали погані умови в українських в'язницях і оцінка того, що Торден не отримає справедливого суду в Україні.