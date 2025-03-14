Росіяни різко активізували зусилля ​на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

На Покровський напрямок, який зараз є ключовим, повернулася висока інтенсивність бойових зіткнень.
Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.
Він зазначив, що активність там різко знизилася на початку березня. А зараз окупанти знов поновили свої спроби наступати. Ворог намагається просуватися вздовж південно-західної околиці міста, але без особливих успіхів.
"Поновилася та ж сама штовханина, що там була раніше. Вони намагаються трішки більш активно задіювати ту техніку, що в них залишилися, але теж без особливого результату. Я б не сказав, що тут якісь великі сюрпризи саме в плані того, що відбувається. Просто росіяни поновили спроби, що не принесли їм успіху раніше", - сказав Трегубов.
- Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень. За даними Генштабу, за минулу добу наші захисники зупинили 49 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Олександропіль, Тарасівка, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка.
- Попри бойові дії, в Покровську продовжують проживати трохи більше ніж 2,5 тисяч людей.