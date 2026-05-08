Україна та Данія обговорили наступний етап енергетичного партнерства та відновлення сектору

У Києві відбулося 8-ме засідання Координаційного комітету Програми українсько-данського енергетичного партнерства. Делегації обговорили відновлення енергетичного сектору та підготовку до опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

У засідання взяли участь заступники Міністра енергетики України Ганна Лігун та Андрій Чотчиков, а також представники Данського енергетичного агентства, Посольства Королівства Данія в Україні, Міністерства розвитку громад та територій України, НКРЕКП, НЕК "Укренерго", Держенергоефективності та Оператора ГТС України.

Під час зустрічі сторони підбили підсумки реалізації Робочої програми УДЕПП у 2026 році та обговорили підготовку до нового етапу співпраці – УДЕПП II, який охопить 2027–2031 роки.

Окрему увагу приділили подальшій підтримці відновлення та трансформації енергетичного сектору України.

Ганна Лігун подякувала уряду Данії за системну підтримку та наголосила на стійкості української енергосистеми в умовах повномасштабної війни. Вона відзначила, що попри масовані обстріли та складні погодні умови, енергетична система України вистояла завдяки роботі енергетиків, допомозі міжнародних партнерів та діям Сил оборони.

Також заступниця Міністра повідомила, що Україна вже активно готується до наступного осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів – проведення аварійних ремонтів, заміна пошкодженого обладнання, формування резервів, закупівля техніки для відновлення та захисту енергооб’єктів, а також посилення ядерної безпеки. За січень–квітень 2026 року завдяки міжнародній допомозі Україна отримала 2628 одиниць енергетичного обладнання.

Окремо учасники засідання розглянули реалізацію спільних проєктів у сфері енергетичного моделювання, розвитку відновлюваної енергетики, біометану, енергоефективності та гармонізації українського енергетичного законодавства з нормами ЄС.

У межах програми також відзначено успішне проведення шести раундів навчань з енергетичного моделювання у 2024–2025 роках та перехід до використання цих моделей у підготовці стратегічних документів Міністерства енергетики. Обговорювався розвиток GIS-платформи REZOMA для планування проєктів відновлюваної енергетики та створення «зелених зон» у громадах і регіонах.

Серед інших напрямів співпраці – підтримка міста Миколаєва, зокрема робота офісу декарбонізації та модернізація системи теплопостачання, а також розвиток сектору біометану як складової енергетичної незалежності України та її євроінтеграції.

Данська сторона підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну у відновленні енергетичної інфраструктури та реалізації спільних проєктів у межах УДЕПП, спрямованих на зміцнення енергетичної стійкості та довгострокову трансформацію галузі.