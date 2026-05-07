Уряд виділив 183 млн грн на оновлення шкільних їдалень у десяти областях

Фінансування отримають десять шкіл.

Уряд виділив 183 млн грн на оновлення шкільних їдалень у десяти школах десяти областей.

Про це у телеграмі написала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Уряд затвердив третій розподіл коштів обсягом 183 млн гривень на оновлення шкільних їдалень. Фінансування отримають ще 10 шкіл у 10 областях, серед них і військові ліцеї», – розповіла очільниця уряду. 

Наразі вдалося оновити 1668 харчоблоків. Це – понад 20% таких об’єктів по країні.

Оновлення шкільних їдалень є частиною системних змін у сфері шкільного харчування, розпочатих у 2020 році з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Передбачається зокрема оновлення обладнання, зміну норм харчування дітей та запровадження сучасного меню.

Свириденко нагадала, що метою зараз є забезпечення безкоштовними обідами із 1 вересня усіх учнів із 1 по 11 класи в усіх областях. 

