Свириденко: понад 12 тисяч працівників отримають доплати по 20 тисяч за відновлення після атак РФ

Понад 12 тисяч працівників, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт після російських атак, отримають доплати по 20 тисяч гривень за березень. Уряд виділив на це 242 млн грн.

Про це повідомляє очільниці уряду Юлія Свириденко.

"Йдеться про 9 тисяч енергетиків, а також майже 2 тисячі комунальників газовиків, понад тисяча залізничників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру та повертають громади до нормальної роботи", – зазначає Прем'єр-міністерка.

За словами Юлії Свириденко, кошти підприємства перерахують працівникам безпосередньо на рахунки.

У зимово-весняний період такі доплати отримали майже 40 тисяч фахівців.

"Ці доплати стали важливим інструмент підтримки людей, які працювали цього опалювального сезону в найскладніших умовах і забезпечували стабільну роботу критичної інфраструктури", – наголошує очільниця уряду.