У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Міненерго: Україна переходить на новий етап збільшення потужності для імпорту газу з Польщі

НКРЕКП погодила спільний проєкт.

Оператор газотранспортної системи України отримав погодження регулятора на спільний проєкт зі збільшення потужності імпорту газу з Польщі, повідомляє Міненергетики.

У межах нового проєкту передбачено проведення спільного аукціону збільшеної потужності на платформі GSA (Gas System Auctions Platform), який відбудеться 6 липня 2026 року.

Проєкт включає два рівні розширення потужності, визначені відповідно до оцінки ринкового попиту:

  • рівень 1 — 6,98 млн м³/добу у газові роки з 2030/2031 до 2044/2045;
  • рівень 2 — 10,20 млн м³/добу у газові роки з 2032/2033 до 2046/2047.

"Подальша реалізація залежатиме від результатів аукціону та проходження економічного тесту. У разі підтвердження попиту оператор ГТС України та польський оператор GAZ-SYSTEM перейдуть до практичної фази реалізації інфраструктурного проєкту", – зазначають у відомстві.

Проєкт також отримав погодження з боку польського енергетичного регулятора URE, що, за словами сторін, є важливим сигналом підтримки та підтвердженням готовності до розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури.

Збільшення потужностей на польському напрямку дозволить:

  • розширити доступ України до європейського газового ринку;
  • зменшити залежність від ризикових маршрутів постачання;
  • підвищити стійкість і гнучкість енергосистеми в умовах війни.

"Розвиток інтерконектора також відповідає довгостроковій стратегії інтеграції українського і європейського газових ринків", – додають у Міненерго.

