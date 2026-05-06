Міненерго: Україна переходить на новий етап збільшення потужності для імпорту газу з Польщі

Оператор газотранспортної системи України отримав погодження регулятора на спільний проєкт зі збільшення потужності імпорту газу з Польщі, повідомляє Міненергетики.
У межах нового проєкту передбачено проведення спільного аукціону збільшеної потужності на платформі GSA (Gas System Auctions Platform), який відбудеться 6 липня 2026 року.
Проєкт включає два рівні розширення потужності, визначені відповідно до оцінки ринкового попиту:
- рівень 1 — 6,98 млн м³/добу у газові роки з 2030/2031 до 2044/2045;
- рівень 2 — 10,20 млн м³/добу у газові роки з 2032/2033 до 2046/2047.
"Подальша реалізація залежатиме від результатів аукціону та проходження економічного тесту. У разі підтвердження попиту оператор ГТС України та польський оператор GAZ-SYSTEM перейдуть до практичної фази реалізації інфраструктурного проєкту", – зазначають у відомстві.
Проєкт також отримав погодження з боку польського енергетичного регулятора URE, що, за словами сторін, є важливим сигналом підтримки та підтвердженням готовності до розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури.
Збільшення потужностей на польському напрямку дозволить:
- розширити доступ України до європейського газового ринку;
- зменшити залежність від ризикових маршрутів постачання;
- підвищити стійкість і гнучкість енергосистеми в умовах війни.
"Розвиток інтерконектора також відповідає довгостроковій стратегії інтеграції українського і європейського газових ринків", – додають у Міненерго.
- Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що Оператор ГТС Польщі Gaz-System і "Оператор ГТС України" узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого 2026 року.