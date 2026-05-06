Міненерго: Україна переходить на новий етап збільшення потужності для імпорту газу з Польщі

Оператор газотранспортної системи України отримав погодження регулятора на спільний проєкт зі збільшення потужності імпорту газу з Польщі, повідомляє Міненергетики.

У межах нового проєкту передбачено проведення спільного аукціону збільшеної потужності на платформі GSA (Gas System Auctions Platform), який відбудеться 6 липня 2026 року.

Проєкт включає два рівні розширення потужності, визначені відповідно до оцінки ринкового попиту:

рівень 1 — 6,98 млн м³/добу у газові роки з 2030/2031 до 2044/2045;

у газові роки з 2030/2031 до 2044/2045; рівень 2 — 10,20 млн м³/добу у газові роки з 2032/2033 до 2046/2047.

"Подальша реалізація залежатиме від результатів аукціону та проходження економічного тесту. У разі підтвердження попиту оператор ГТС України та польський оператор GAZ-SYSTEM перейдуть до практичної фази реалізації інфраструктурного проєкту", – зазначають у відомстві.

Проєкт також отримав погодження з боку польського енергетичного регулятора URE, що, за словами сторін, є важливим сигналом підтримки та підтвердженням готовності до розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури.

Збільшення потужностей на польському напрямку дозволить:

розширити доступ України до європейського газового ринку;

зменшити залежність від ризикових маршрутів постачання;

підвищити стійкість і гнучкість енергосистеми в умовах війни.

"Розвиток інтерконектора також відповідає довгостроковій стратегії інтеграції українського і європейського газових ринків", – додають у Міненерго.