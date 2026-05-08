Уряд спрямує 1,1 млрд грн на проєкти енергонезалежності університетів, зокрема 100 млн грн – на розробку проєктно-кошторисної документації.

Про це у телеграмі написала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Провели зустріч із ректорами найбільших закладів вищої освіти щодо підготовки до наступної зими. Пріоритет — безперервність навчання та енергонезалежність університетів», – розповіла вона і додала, що вже є успішні приклади проєктів розподіленої генерації на базі університетів Дніпра, Запоріжжя та Львова, і ця робота має стати системною по всій країні.

МОН спільно з Мінрозвитку та Міненерго мають визначити пріоритетність підтримки та готовність проєктів до реалізації.