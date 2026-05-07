Для іноземних добровольців спростили оформлення тимчасового проживання в Україні

Іноземцям, які воюють або планують долучитися до Сил оборони, спростили процедуру оформлення тимчасового проживання в Україні.

Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на шість місяців після його завершення.

Уряд врегулював ситуації, коли іноземець не може оновити паспорт, бо для цього потрібно звертатися до держави-агресора або країни, яка не визнає територіальну цілісність України. У таких випадках документи можна буде подавати навіть із простроченим паспортом.

Окремо спрощується підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу.

"Рішення має прибрати зайву бюрократію та створити більш зрозумілі й нормальні умови перебування в Україні для людей, які захищають нашу державу", - зазначила Свириденко.