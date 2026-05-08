Фото: ДСНС України в Telegram

На Житомирщині, на території Поліського природнього заповідника, виникла масштабна пожежа.

Як повідомили в ДСНС України, займання локалізовано на площі 500 га.

Роботи з ліквідації займання тривають безперервно. Загрози населеним пунктам немає.

Окремі ділянки території залишаються замінованими, що обмежує роботу рятувальників.