На Житомирщині, на території Поліського природнього заповідника, виникла масштабна пожежа.
Як повідомили в ДСНС України, займання локалізовано на площі 500 га.
Роботи з ліквідації займання тривають безперервно. Загрози населеним пунктам немає.
Окремі ділянки території залишаються замінованими, що обмежує роботу рятувальників.
- У чотирьох областях України триває масштабне гасіння лісових пожеж на площі понад 2 тис. га. На Чернігівщині у прикордонних районах триває пожежа лісової підстилки площею близько 1200 гектарів. На Київщині у зоні відчуження триває гасіння пожежі лісової підстилки.На Рівненщині у Сарненському районі локалізовано пожежу лісового масиву площею близько 90 гектарів.