У Марганці на Дніпропетровщині FPV-дрон атакував авто з людьми: є поранені

Під час евакуації постраждалих над місцем атаки повторно завис ворожий дрон.

В Марганці, на Дніпропетровщині росіяни нанесли цілеспрямований удар дроном по автівці з людьми. Під час евакуації поранених була загроза повторної атаки.

Про це повідомили в Національній поліції України.

"7 травня армія РФ спрямувала FPV-дрон по машині, яка була припаркована поблизу пʼятиповерхового житлового будинку у Марганці", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки поранені двоє людей. Чоловік з інвалідністю отримав осколкове поранення ноги, його батько — поранення руки та акубаротравму.

Під час евакуації поранених, над місцем атаки повторно завис ворожий дрон.

"Правоохоронці швидко вивезли людей із небезпечної території та попередили місцевих мешканців, аби ті негайно дісталися до укриття. Поранених доставили до медзакладів", - заявили в Нацполіції.