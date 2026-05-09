ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала Україну дронами та балістикою: ППО збила 34 ворожі цілі

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Уночі 9 травня РФ атакувала Україну балістичною ракетою та 43 ударними БпЛА. Сили ППО ЗСУ знешкодили 34 ворожі дрони.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 9 травня (з 18:00 8 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 43-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, та дрони-імітатори «Пародія» на півдні, півночі та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

