Зеленський привітав із Днем Європи: "ми вже невід’ємна частина європейської родини"

Підтримка України з початку повномасштабного вторгнення РФ – є свідомим вибором європейських країн.

президент Володимир Зеленський
Фото: скріншот з відео

9 травня Україна відзначає День Європи – свято, яке має для держави не формальне, а глибоке змістовне значення.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Глава держави наголосив, що Україна є невід’ємною частиною європейської родини та вже зараз спільно з країнами Європи захищає спільні цінності: "Україна відзначає його не формально чи плакатно, а дійсно знаючи, що ми вже невід’ємна частина європейської родини. Ми захищаємо Україну, нашу незалежність, наше майбутнє, і тим самим ми в Україні захищаємо нашу Європу, частиною якої Україна була і буде", – наголошує Президент.

Глава держави підкреслює, що з перших днів повномасштабної війни Європа підтримує Україну, а така підтримка є свідомим вибором європейських країн.

"І це не благодійність, а свідомий вибір європейців – бути на одному боці зі сміливими й сильними, з українцями та українками, які борються сьогодні за мир і справжню безпеку від тиранії не тільки для себе, а й для всього континенту", – сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна продовжить боротьбу за свою державу, народ і право самостійно визначати європейське майбутнє.

