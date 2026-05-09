У Бериславі дитина підірвалася на російській міні "пелюстка"

З Берислава евакуювали дитину, яка 8 травня підірвалась на російські протипіхотній міні типу “пелюстка”.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"17-річна дівчина дістала вибухову травму, контузію та травматичну ампутацію стопи. Постраждалу госпіталізували", – кажуть в ОВА.
Також до лікарні доставили двох літніх жителів Берислава, які постраждали через російський обстріл 1 квітня.
79-річний чоловік та 72-річна жінка госпіталізовані з вибуховими травмами та контузіями.
- Російські окупанти атакували цивільну жінку у Комишанах Херсонської області. Жінка дістала контузію та вибухову травму.