У Бериславі дитина підірвалася на російській міні "пелюстка"

З Берислава евакуювали дитину, яка 8 травня підірвалась на російські протипіхотній міні типу “пелюстка”.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"17-річна дівчина дістала вибухову травму, контузію та травматичну ампутацію стопи. Постраждалу госпіталізували", – кажуть в ОВА.

Також до лікарні доставили двох літніх жителів Берислава, які постраждали через російський обстріл 1 квітня.

79-річний чоловік та 72-річна жінка госпіталізовані з вибуховими травмами та контузіями.