Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Росія понад 20 разів обстріляла Сумщину: поранено цивільну, є руйнування

Найбільше від обстрілів постраждав Шосткинський район.

Фото: Сумська ОВА

Протягом минулої доби російські війська понад 20 разів обстріляли територію Сумської області. Під ударами опинилися сім населених пунктів у шести громадах. Внаслідок атак є постраждала і руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

У Середино-Будській громаді через мінометний обстріл постраждала 66-річна жінка.

З ранку 8 травня до ранку 9 травня російські війська атакували територію області мінометами, FPV-дронами та безпілотниками. Найбільше обстрілів зафіксували у Шосткинському районі.

Під ударами перебували Білопільська, Березівська, Середино-Будська, Путивльська, Кролевецька та Великописарівська громади.

Унаслідок ворожих атак пошкоджено та зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури.

У Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду та нежитлове приміщення.

У Путивльській громаді пошкоджено вантажний автомобіль.

У Березівській громаді зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди.

У Середино-Будській громаді зруйновано один приватний будинок, пошкоджено ще один житловий будинок та об’єкт цивільної інфраструктури.

У Шосткинській громаді внаслідок попередніх обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння.

В Есманьській громаді через попередні атаки зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди, об’єкт цивільної інфраструктури та нежитлове приміщення.

Також за добу з прикордонних громад евакуювали чотирьох людей. До евакуації були залучені місцева влада, рятувальники, поліцейські та громадські організації.

Повітряна тривога в Сумській області протягом доби тривала 7 годин 1 хвилину.

