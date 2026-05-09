Суспільство / Війна

Російські війська знову атакували соціальну інфраструктуру Херсонщини, є поранені

Через російський терор поранень зазнали троє цивільних.

Наслідки російських атак на Херсонщині
Фото: Нацполіція

Російські окупанти знову атакували житлові будинки та соціальну інфраструктуру Херсонської області. Під ударами опинилися 20 населених пунктів Херсонщини.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Садове, Чорнобаївка, Дніпровське, Олександрівка, Софіївка, Понятівка, Токарівка, Зміївка, Томарине, Урожайне, Дудчани, Золота Балка, Михайлівка, Червоне, Сагайдачне, Нововоронцовка, Тягинка  та місто Херсон.

Армія РФ знову била по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджено 2 приватні будинки.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

  • Із Олешок на Херсонщині готують евакуацію унаслідок гуманітарної катастрофи. Ситуація в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці Херсонської області є критичною. Російські окупанти блокують виїзд людей і перешкоджають постачанню базових товарів та ліків.
