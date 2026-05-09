ОВА: з лінії фронту Донеччини вдалося евакуювати 100 дітей

За минулу добу з лінії фронту Донецької області вдалося евакуювати 603 людей, з них 100 – діти. Під ворожими обстрілами опинилися два райони області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Сидоровому Святогірської громади Краматорського району пошкоджено приватний будинок. У Миколаївці пошкоджено технічні приміщення та 2 автівки.

У Слов'янську пошкоджено автомобіль. У Краматорську пошкоджено вантажівку, у Малотаранівці поранено людину. У Привіллі Черкаської громади пошкоджено приватний будинок і газогін. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку.

У Різниківці Сіверської громади Бахмутського району пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 603 людини, у тому числі 100 дітей.