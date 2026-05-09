На Запоріжжі російський дрон атакував цивільне авто, загинула людина

У Пологівському районі Запорізької області російські віська атакували дроном цивільне авто. Є загиблий та поранені.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Унаслідок російської атаки загинув водій – 67-річний чоловік. Також постраждали пасажири: 62-річний чоловік отримав осколкові поранення рук та ніг, а жінка 61 року – травмована, медики встановлюють діагноз
Постраждалих доставили до обласної лікарні.
- Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 738 ударів по 31 населеному пункту Запорізької області. Двоє людей зазнали поранень.