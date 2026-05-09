Україна продовжує розвивати напрямок "малої" протиповітряної оборони для боротьби з російськими безпілотниками. Одним із нових рішень стала українська ШІ-турель для знищення ворожих дронів, яка вже застосовується на фронті.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Одне з нових технологічних рішень – українська ШІ-турель від учасника Brave1. Система автономно виявляє, супроводжує та прораховує траєкторію ворожого БпЛА. Оператору залишається лише підтвердити ураження одним натисканням кнопки. Важливо, що технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не вразливі до РЕБ", – написав він.

Першими нову систему у бойових умовах застосували військові бригади К-2. Наразі ШІ-турель уже використовують більш ніж у десяти підрозділах на ключових напрямках фронту.

За словами міністра, наступним етапом стане масштабування технології та подальше посилення української "малої" ППО.

"Це ще один елемент системи, яку будуємо для максимального виявлення та перехоплення ворожих повітряних цілей", – підкреслив Федоров.