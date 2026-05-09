Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Федоров показав українську ШІ-турель для знищення російських дронів, яку вже використовують на фронті

ШІ-турель уже використовують більш ніж у десяти підрозділах на ключових напрямках фронту.

Україна продовжує розвивати напрямок "малої" протиповітряної оборони для боротьби з російськими безпілотниками. Одним із нових рішень стала українська ШІ-турель для знищення ворожих дронів, яка вже застосовується на фронті.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Одне з нових технологічних рішень – українська ШІ-турель від учасника Brave1. Система автономно виявляє, супроводжує та прораховує траєкторію ворожого БпЛА. Оператору залишається лише підтвердити ураження одним натисканням кнопки. Важливо, що технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, які не вразливі до РЕБ", – написав він.

Першими нову систему у бойових умовах застосували військові бригади К-2. Наразі ШІ-турель уже використовують більш ніж у десяти підрозділах на ключових напрямках фронту.

За словами міністра, наступним етапом стане масштабування технології та подальше посилення української "малої" ППО.

"Це ще один елемент системи, яку будуємо для максимального виявлення та перехоплення ворожих повітряних цілей", – підкреслив Федоров.

