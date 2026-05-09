Суспільство / Війна

Сили оборони: ворог застосовує гексокоптери для мінування доріг на Слов'янському напрямку

Ворог продовжує спроби ускладнити логістику українських підрозділів.

Слов'янський напрямок
На Слов’янському напрямку російські війська продовжують спроби ускладнити логістику українських підрозділів, активно застосовуючи важкі безпілотні системи для дистанційного мінування доріг.

Про це повідомляє 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада.

Військові наголошують, що противник системно обстрілює позиції Сил оборони та намагається контролювати ключові логістичні маршрути між підрозділами.

За останній місяць зафіксовано активне використання росіянами наземних роботизованих комплексів для підвозу боєприпасів і провізії до позицій артилерії та операторів БпЛА. Окремо відзначається застосування важких гексокоптерів, які використовуються для мінування доріг, по яких пересуваються українські військові.

Попри складну обстановку, воїни 81 бригади 7 корпусу ШР ДШВ продовжують утримувати оборону та ефективно виконувати бойові завдання. У бригаді зазначають, що результатом їхніх дій стало зменшення логістичної активності противника в тилових районах.

Також повідомляється про ураження логістичних засобів і живої сили противника підрозділами БпС 81 окремої аеромобільної бригади.

