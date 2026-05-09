ГоловнаСуспільствоВійна

З прифронтового Берислава Херсонської області евакуювали ще одну групу людей

З міста вдалось вивезти 11 жінок та 4 чоловіків.

евакуація цивільних з Берислава
Фото: Херсонська ОВА

З прифронтового Берислава Херсонської області вдалося евакуювати ще одну групу цивільних мешканців.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"У межах чергової евакуаційної операції з прифронтового міста вдалось вивезти 11 жінок та 4 чоловіків. Разом із людьми у безпечне місце перевезли і їх домашніх улюбленців", – ідеться у повідомленні.

Відомо, що деякі евакуйовані мають поранення, отримані внаслідок обстрілів або підривів на мінах типу "Пелюстка". Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

"Залишатися у Бериславі та інших прибережних населених пунктах наразі вкрай небезпечно, тому закликаємо подбати про себе та своїх близьких і прийняти виважене рішення про евакуацію", – наголошують в ОВА.

