З прифронтового Берислава Херсонської області евакуювали ще одну групу людей

З прифронтового Берислава Херсонської області вдалося евакуювати ще одну групу цивільних мешканців.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"У межах чергової евакуаційної операції з прифронтового міста вдалось вивезти 11 жінок та 4 чоловіків. Разом із людьми у безпечне місце перевезли і їх домашніх улюбленців", – ідеться у повідомленні.

Відомо, що деякі евакуйовані мають поранення, отримані внаслідок обстрілів або підривів на мінах типу "Пелюстка". Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

"Залишатися у Бериславі та інших прибережних населених пунктах наразі вкрай небезпечно, тому закликаємо подбати про себе та своїх близьких і прийняти виважене рішення про евакуацію", – наголошують в ОВА.