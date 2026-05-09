На ТОТ Херсонщини окупанти змушують змушують бюджетників брати участь у пропагандистських заходах до 9 травня

Людей на ТОТ використовують як інструмент інформаційної кампанії Кремля.

Фото: Людмила Денісова / Телеграм

На тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни змушують населення відвідувати  пропагандистські акці 9 травня. Кожен повинен зробити фотозвіт.

Про це повідомляють активісти руху "Жовта Стрічка".

Зокрема, у Генічеську працівників бюджетної сфери зобов’язали брати участь у так званих "акціях пам’яті" та відвідуванні меморіалів "героям Великої вітчизняної війни".

Після участі людей змушують надавати фотофіксацію для звітності перед окупаційною владою.

За інформацією активістів, таким чином російська адміністрація намагається створити картинку масової підтримки власних пропагандистських наративів на тимчасово окупованих територіях.

У русі зазначають, що бюджетників фактично використовують як інструмент інформаційної кампанії Кремля напередодні 9 травня.

