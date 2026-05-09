Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаСуспільствоЖиття

Українські ветерани взяли участь в урочистостях до 81-ї річниці перемоги на нацизмом в Парижі

Церемонія відбулась під головуванням президента Франції Емануеля Макрона.

Українські ветерани взяли участь в урочистостях до 81-ї річниці перемоги на нацизмом в Парижі
Фото: Facebook-сторінка Наталії Калмикової

Делегація ветеранів російсько-української війни взяла участь в урочистостях у Парижі до 81-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомила міністерка в справах ветеранів Наталія Калмикова.

Церемонія відбулась під головуванням президента Франції Емануеля Макрона.

“Президент особисто потис руки українським ветеранам, які в 21 сторіччі захищають демократію і вільний світ! Подякували Президенту та народу Франції за незмінну підтримку України”, – зазначила Калмикова.

Вона подякувала міністерству оборони Франції і особисто міністру-делегату Еліс Руффо за організацію візиту.

Фото: Facebook-сторінка Наталії Калмикової

Фото: Facebook-сторінка Наталії Калмикової

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies