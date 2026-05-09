Делегація ветеранів російсько-української війни взяла участь в урочистостях у Парижі до 81-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомила міністерка в справах ветеранів Наталія Калмикова.

Церемонія відбулась під головуванням президента Франції Емануеля Макрона.

“Президент особисто потис руки українським ветеранам, які в 21 сторіччі захищають демократію і вільний світ! Подякували Президенту та народу Франції за незмінну підтримку України”, – зазначила Калмикова.

Вона подякувала міністерству оборони Франції і особисто міністру-делегату Еліс Руффо за організацію візиту.

