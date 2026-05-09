Сибіга: без України неможлива Європа, яка є безпечною

Без України неможлива Європа, яка є безпечною, сильною та цілісною, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з нагоди Дня Європи, який відзначається сьогодні, 9 травня.

“Для українців Європа ніколи не була лише географією. Вона завжди була ідеєю – гідності, свободи, демократії та права народів самостійно обирати своє майбутнє. Сьогодні Україна захищає не лише себе. Ми захищаємо цінності, на яких побудована Європа: свободу, демократію та людську гідність. Саме тому боротьба України – це також боротьба Європи”, – сказав він.

Сибіга підкреслив, що українська стійкість, інновації, бойовий досвід і технологічна адаптивність уже формують майбутнє європейської безпеки.

“Сильна Україна робить сильнішою й Європу”, – додав міністр.

Він зауважив, що Україна робить внесок далеко за межами сфери безпеки – від підтримки глобальної продовольчої стабільності до посилення економічної та енергетичної стійкості Європи.

“Йдеться не лише про вступ України до Європи. Йдеться про те, щоб Європа бачила в Україні одну зі своїх стратегічних сил”, – йдеться у його заві.

Сибіга подякував нашим європейським партнерам за солідарність і лідерство: “єдність – найбільша сила Європи та ключ до формування її власного майбутнього у світі, що стрімко змінюється”.