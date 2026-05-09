Сибіга: без України неможлива Європа, яка є безпечною

Українська стійкість, інновації, бойовий досвід і технологічна адаптивність уже формують майбутнє європейської безпеки. 

Фото: EPA/UPG

Без України неможлива Європа, яка є безпечною, сильною та цілісною, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з нагоди Дня Європи, який відзначається сьогодні, 9 травня.

“Для українців Європа ніколи не була лише географією. Вона завжди була ідеєю – гідності, свободи, демократії та права народів самостійно обирати своє майбутнє. Сьогодні Україна захищає не лише себе. Ми захищаємо цінності, на яких побудована Європа: свободу, демократію та людську гідність. Саме тому боротьба України – це також боротьба Європи”, – сказав він.

Сибіга підкреслив, що українська стійкість, інновації, бойовий досвід і технологічна адаптивність уже формують майбутнє європейської безпеки. 

“Сильна Україна робить сильнішою й Європу”, – додав міністр.

Він зауважив, що Україна робить внесок далеко за межами сфери безпеки – від підтримки глобальної продовольчої стабільності до посилення економічної та енергетичної стійкості Європи. 

“Йдеться не лише про вступ України до Європи. Йдеться про те, щоб Європа бачила в Україні одну зі своїх стратегічних сил”, – йдеться у його заві.

Сибіга подякував нашим європейським партнерам за солідарність і лідерство: “єдність – найбільша сила Європи та ключ до формування її власного майбутнього у світі, що стрімко змінюється”.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття кластерів для євроінтеграції України.
  • Віцепрем'єр з питань євроантлантичної інтеграції Тарас Качка повідомив, що Україна отримала від ЄС 185 вимог, зокрема вона має ухвалити близько 300 законів. Він очікує, що наступного року можна буде підписати договір про вступ України до Євросоюзу.
  • Зеленський неодноразово висловлюв сподівання на вступ Києва до Євросоюзу у 2027 році.
  • 24 квітня лідери ЄС заявили, що попередні умови для початку першого етапу процесу вступу України вже сформовані. На саміті на Кіпрі вони погодилися, що перші переговори про вступ можуть розпочатися найближчими тижнями або місяцями.
