Президент Зеленський анонсував відкриття кластерів для євроінтеграції України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час якої обговорили подальшу євроінтеграцію України та дипломатичні кроки щодо завершення війни.

Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

Президент подякував Європі за підтримку України під час повномасштабної війни та наголосив, що Україна захищає не лише власну незалежність, а й право всіх європейських народів самостійно обирати своє майбутнє.

"Росії не вдасться зламати Європу та розколоти її: багато було намагань, але жодне не спрацювало", – заявив Зеленський.

Під час розмови сторони обговорили подальші кроки на шляху вступу України до Європейського Союзу. За словами президента, Україна готується до відкриття переговорних кластерів у межах євроінтеграційного процесу.

"Україна буде повноправною частиною Євросоюзу. Готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень", – зазначив глава держави.

Також Зеленський повідомив, що під час переговорів порушували тему нещодавніх дипломатичних ініціатив та домовленість за посередництва США щодо обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000".

Президент подякував європейським партнерам за підтримку України та наголосив на важливості єдності Європи в умовах війни.