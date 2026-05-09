Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Президент Зеленський анонсував відкриття кластерів для євроінтеграції України

Глава держави провів розмову із Президентом Євроради Антоніу Коштою.

Президент Євроради Антоніу Кошта і Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час якої обговорили подальшу євроінтеграцію України та дипломатичні кроки щодо завершення війни.

Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

Президент подякував Європі за підтримку України під час повномасштабної війни та наголосив, що Україна захищає не лише власну незалежність, а й право всіх європейських народів самостійно обирати своє майбутнє.

"Росії не вдасться зламати Європу та розколоти її: багато було намагань, але жодне не спрацювало", – заявив Зеленський.

Під час розмови сторони обговорили подальші кроки на шляху вступу України до Європейського Союзу. За словами президента, Україна готується до відкриття переговорних кластерів у межах євроінтеграційного процесу.

"Україна буде повноправною частиною Євросоюзу. Готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень", – зазначив глава держави.

Також Зеленський повідомив, що під час переговорів порушували тему нещодавніх дипломатичних ініціатив та домовленість за посередництва США щодо обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000".

Президент подякував європейським партнерам за підтримку України та наголосив на важливості єдності Європи в умовах війни.

