CNN: поранений верховний лідер Ірану продовжує впливати на формування політичної стратегії країни

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, який, за даними розвідки США, зазнав серйозних поранень під час американської атаки на початку війни, не з’являється на публіці, але, ймовірно, продовжує відігравати ключову роль у формуванні військової та політичної стратегії країни.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, обізнані з даними американської розвідки.

За інформацією співрозмовників видання, Моджтаба Хаменеї був оголошений новим верховним лідером Ірану після того, як замінив свого батька, однак відтоді не з’являється на публіці. Це породило численні чутки щодо його стану здоров’я та реального впливу в системі управління Ірану.

Джерела зазначають, що після поранення Хаменеї перебуває в ізоляції та, ймовірно, продовжує лікування, зокрема після серйозних травм, включно з опіками. Водночас іранська сторона ці дані заперечує. Представник офісу верховного лідера заявив, що він "повністю здоровий" і лише зазнав легких поранень.

За даними CNN, американська розвідка не має візуального підтвердження його місцеперебування. Це пов’язано з тим, що Хаменеї не користується електронними засобами зв’язку та спілкується лише через особисті контакти або посередників.

Також повідомляється, що президент Ірану Массуд Пезешкіан нібито провів із ним особисту зустріч, що стало одним із небагатьох підтверджених контактів високого рівня.

Водночас джерела зазначають, що реальний розподіл влади в Ірані залишається розмитим. За їхніми словами, значну частину оперативного управління державою можуть здійснювати представники Корпусу вартових ісламської революції та керівництво парламенту.

У США вважають, що така ситуація ускладнює можливі переговори щодо завершення конфлікту. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що іранська система залишається "роздробленою та дисфункціональною", що створює додаткові труднощі для дипломатичного процесу.