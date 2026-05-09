Військові США вдарили по судну наркоторговців у Тихому океані

Американські військові заявили про проведення операції у східній частині Тихого океану, під час якої було завдано удару по судну, пов’язаному з наркоторгівлею. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомило Південне командування Збройних сил США (SOUTHCOM).

За інформацією американських військових, операцію провели 8 травня за наказом командувача SOUTHCOM генерала Френсіса Л. Донована. Удар здійснила Об’єднана оперативна група "Південний спис".

У SOUTHCOM заявили, що судно використовували організації, які США визначають як терористичні.

За даними розвідки, човен рухався відомими маршрутами наркоторгівлі у східній частині Тихого океану та був залучений до незаконних операцій із перевезення наркотиків.

On May 8, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/YFLQNZufRx — U.S. Southern Command (@Southcom) May 9, 2026

Під час удару було ліквідовано двох чоловіків, яких американська сторона назвала "наркотерористами". Ще один член екіпажу вижив.

Після атаки Південне командування США негайно звернулося до Берегової охорони США для проведення пошуково-рятувальної операції та допомоги вцілілому.

Міжнародна спільнота критикує застосування США сили проти кораблів, які у Вашингтоні відносять до "наркотерористів". Загалом з вересня, коли міністерство війни оголосило про проведення операції, було позбавлено життя 148 людей.