У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ГоловнаСвіт

Трамп отримав збагачений уран - але не від Ірану

Свій радіоактивний запас передала інша країна, у якій Білий дім провів військову операцію.

Трамп отримав збагачений уран - але не від Ірану

На тлі невдалих переговорів з Іраном про припинення ядерної програми адміністрація Дональда Трампа все ж домоглася передачі збагаченого урану Сполученим Штатам - але зовсім з іншої країни.

Як пише The Guardian, свій невеликий запас у трохи більше 13 кілограмів, який зберігався в дослідному реакторі, передала Венесуела. Завдяки спільним зусиллям двох держав та під наглядом МАГАТЕ уран було перевезено у Південну Кароліну у спеціальний науковий комплекс міністерства енергетики США.

У Білому домі назвали відмову Венесуели від збагаченого урану, хай навіть у кількості, якої було замало для ядерної програми, "сигналом про відновлення Венесуели і перемогою для обох американських континентів".

Іран, за оцінками експертів, зберігає у себе близько 408 кілограмів високозбагаченого урану, практично придатного для створення ядерної бомби. Президент Трамп вимагав від Тегерана передати цей запас Вашингтону, проте неодноразово отримав відмову - що стало однією з причин початку операції "Епічна лють", яка перетворилася на війну, що триває вже третій місяць і призвела до однієї з найбільших енергетичних криз в історії.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies