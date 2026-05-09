Трамп отримав збагачений уран - але не від Ірану

На тлі невдалих переговорів з Іраном про припинення ядерної програми адміністрація Дональда Трампа все ж домоглася передачі збагаченого урану Сполученим Штатам - але зовсім з іншої країни.

Як пише The Guardian, свій невеликий запас у трохи більше 13 кілограмів, який зберігався в дослідному реакторі, передала Венесуела. Завдяки спільним зусиллям двох держав та під наглядом МАГАТЕ уран було перевезено у Південну Кароліну у спеціальний науковий комплекс міністерства енергетики США.

У Білому домі назвали відмову Венесуели від збагаченого урану, хай навіть у кількості, якої було замало для ядерної програми, "сигналом про відновлення Венесуели і перемогою для обох американських континентів".

Іран, за оцінками експертів, зберігає у себе близько 408 кілограмів високозбагаченого урану, практично придатного для створення ядерної бомби. Президент Трамп вимагав від Тегерана передати цей запас Вашингтону, проте неодноразово отримав відмову - що стало однією з причин початку операції "Епічна лють", яка перетворилася на війну, що триває вже третій місяць і призвела до однієї з найбільших енергетичних криз в історії.