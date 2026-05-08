МАГАТЕ завершило місію на високовольтних підстанціях України

Інспектори МАГАТЕ перевірили пошкоджені підстанції, які забезпечують стабільну роботу українських АЕС.

Фото: Укренерго

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії провели чергову інспекцію підстанцій, критичних для ядерної безпеки та зафіксували пошкодження унаслідок російських ударів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Чергову моніторингову місію на ключових об’єктах НЕК «Укренерго» завершили експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Інспектори здійснювали фіксацію і документування наслідків російських ракетно-дронових атак на високовольтні підстанції, що забезпечують видачу потужності та живлення власних потреб українських атомних електростанцій", – йдеться у повідомленні.

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко наголосив, що міжнародна фіксація наслідків атак є важливою для посилення міжнародного тиску на Росію.

"Світ повинен бачити наслідки цинічних російських атак, які створюють ризик ядерної катастрофи у центрі Європи. Ми продемонстрували місії МАГАТЕ руйнування інфраструктури на критично важливих підстанціях системи передачі", — заявив він.

За словами Зайченка, в "Укренерго" очікують, що документування таких атак та їхнє засудження міжнародною спільнотою сприятимуть посиленню санкцій проти держави-агресора.

