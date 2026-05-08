Сибіга обговорив з міністеркою закордонних справ Латвії інцидент з дронами

Глави МЗС України та Латвії Андрій Сибіга і Байба Браже
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив у телефонній розмові з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже нещодавні інциденти із безпілотниками.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС.

Компетентні органи України та Латвії зараз обмінюються інформацією, щоб достеменно з'ясувати всі обставини подій.

“Якщо підтвердиться, що це були українські дрони, навмисно відхилені з курсу та спрямовані в бік Латвії російськими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), висловимо наші щирі вибачення латвійським друзям”, – зазначив Сибіга.

Міністр наголосив, що Україна ніколи не спрямовувала жодних безпілотників у бік Латвії.

“Ми вже висловили свої вибачення всім трьом країнам Балтії – Естонії, Латвії та Литві, а також Фінляндії – за ненавмисні інциденти, спричинені перенаправленням українських дронів російськими системами РЕБ”, – сказав він.

Дипломат додав, що наші профільні установи тісно співпрацюють, щоб мінімізувати ризики повторення подібних випадків.

За дорученням Президента Володимира Зеленського також розглядається можливість направлення груп українських експертів для надання безпосередньої допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору наших союзників від будь-яких типів інцидентів.

