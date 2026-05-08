24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Зять Петера Мадяра передумав претендувати на посаду міністра юстиції Угорщини

Сестра ж нового угорського прем'єр-міністра, яка є чинною суддею Центрального районного суду Пешта, піде у відставку.

Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Мартон Меллетеї-Барна відкликав свою кандидатуру на посаду міністра юстиції в новому уряді Угорщини після критики через його родинні зв'язки з майбутнім прем’єр-міністром Петером Мадяром.

Про це повідомляє Politico.

Адвокат, який одружений з сестрою Мадяра, Анною Ілоною Меллетеї-Барна, заявив, що йде у бік, щоб уникнути підриву довіри громадськості до політичного переходу країни

Меллетеї-Барна наполягав, що його призначення було б “незаперечним з юридичної, політичної, моральної та людської точок зору”, але визнав, що його “родинні та дружні зв'язки з прем’єр-міністром” є відволікаючим фактором у чутливий політичний момент.

Тиждень тому Мадяр публічно захистив своє рішення призначити свого зятя на одну з найвпливовіших посад в угорському уряді. Назвавши професійну компетентність Меллетеї-Барни “беззаперечною”, кандидат у прем'єр-міністри стверджував, що побоювання щодо кумівства зрозумілі, але їх можна вирішити.

Мадяр також сказав, що його сестра, яка є чинною суддею Центрального районного суду Пешта, піде у відставку, “щоб уникнути навіть видимості переплетення гілок влади”.

Мадяр оприлюднив свої перші кандидатури на міністерські посади 20 квітня, через кілька днів після “усунення” Віктора Орбана на виборах в Угорщині 12 квітня та закінчення 16-річного правління лідера націоналістів.

Після відкликання кандидатури Меллетеї-Барни Мадяр оголосив, що номінував на посаду міністра юстиції Марту Герег, деканку факультету права та політичних наук Сегедського університету. Вона є регіональною президенткою Угорської асоціації адвокатів та членкинею відділення правових наук Угорської академії наук.

Новий парламент Угорщини збирається на установче засідання в суботу. Очікується, що на ньому Мадяра офіційно призначать прем'єр-міністром.

