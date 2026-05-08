Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Світ

Reuters: Перед заявами Трампа щодо Ірану на ринку нафти зробили ставок на $7 млрд

Частину угод укладали за кілька хвилин до важливих заяв Трампа щодо Ірану, після яких ціни на нафту різко падали. Reuters не змогло встановити, хто саме стояв за операціями та чи були вони пов’язані з використанням інсайдерської інформації.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Перед ключовими заявами президента США Дональда Трампа щодо Ірану у березні та квітні трейдери зробили серію великих ставок на падіння цін на нафту загальним обсягом близько $7 млрд. Про це повідомляє Reuters із посиланням на аналіз біржових даних та джерела на ринку.

Йдеться про короткі позиції — ставки на зниження вартості нафти, дизеля та бензину на біржах ICE та CME. Частину угод укладали за кілька хвилин до важливих заяв Трампа щодо Ірану, після яких ціни на нафту різко падали.

За даними Reuters, перші незвичні угоди трейдери помітили 23 березня — незадовго до того, як Трамп оголосив про відтермінування ударів по іранській енергетичній інфраструктурі. Подібна ситуація повторилася 7 квітня перед оголошенням про перемир’я з Іраном, а також 17 і 21 квітня — перед заявами про відкриття Ормузької протоки та продовження режиму припинення вогню.

Аналіз Reuters показав, що лише 23 березня трейдери продали нафтових контрактів приблизно на $2,2 млрд за хвилини до заяви Трампа. Загалом у дні ключових оголошень ціни на нафту падали більш ніж на 10%, а окремі ф’ючерси — до 15%.

Агентство зазначає, що американська Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) та Міністерство юстиції США вивчають ці угоди. 

