Reuters: Перед заявами Трампа щодо Ірану на ринку нафти зробили ставок на $7 млрд

Частину угод укладали за кілька хвилин до важливих заяв Трампа щодо Ірану, після яких ціни на нафту різко падали. Reuters не змогло встановити, хто саме стояв за операціями та чи були вони пов’язані з використанням інсайдерської інформації.

Перед ключовими заявами президента США Дональда Трампа щодо Ірану у березні та квітні трейдери зробили серію великих ставок на падіння цін на нафту загальним обсягом близько $7 млрд. Про це повідомляє Reuters із посиланням на аналіз біржових даних та джерела на ринку.

Йдеться про короткі позиції — ставки на зниження вартості нафти, дизеля та бензину на біржах ICE та CME. Частину угод укладали за кілька хвилин до важливих заяв Трампа щодо Ірану, після яких ціни на нафту різко падали.

За даними Reuters, перші незвичні угоди трейдери помітили 23 березня — незадовго до того, як Трамп оголосив про відтермінування ударів по іранській енергетичній інфраструктурі. Подібна ситуація повторилася 7 квітня перед оголошенням про перемир’я з Іраном, а також 17 і 21 квітня — перед заявами про відкриття Ормузької протоки та продовження режиму припинення вогню.

Аналіз Reuters показав, що лише 23 березня трейдери продали нафтових контрактів приблизно на $2,2 млрд за хвилини до заяви Трампа. Загалом у дні ключових оголошень ціни на нафту падали більш ніж на 10%, а окремі ф’ючерси — до 15%.

Агентство зазначає, що американська Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) та Міністерство юстиції США вивчають ці угоди.