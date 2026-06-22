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Помер екснардеп Олександр Рябека

У ВР він працював головою підкомітету з питань законодавчого забезпечення антикорупційної політики та контролю за дотриманням прав громадян Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Помер екснардеп Олександр Рябека

Вчора, 21 червня, помер народний депутат України V та VI скликань, науковець та правозахисник Олександр Рябека.

Про це повідомила пресслужба парламенту. 

Зазначається, що у Верховній Раді він працював головою підкомітету з питань законодавчого забезпечення антикорупційної політики та контролю за дотриманням прав громадян Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. 

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Був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як вказано на сайті руху "Чесно", Олександр Рябека народився 26 листопада 1959 року. 

Був викладачем, доцентом кафедри управління інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції, Інституту управління та економіки освіти НПУ ім. М.П.Драгоманова, членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Жив у Києві. 

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