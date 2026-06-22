Помер екснардеп Олександр Рябека

Вчора, 21 червня, помер народний депутат України V та VI скликань, науковець та правозахисник Олександр Рябека.
Про це повідомила пресслужба парламенту.
Зазначається, що у Верховній Раді він працював головою підкомітету з питань законодавчого забезпечення антикорупційної політики та контролю за дотриманням прав громадян Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Як вказано на сайті руху "Чесно", Олександр Рябека народився 26 листопада 1959 року.
Був викладачем, доцентом кафедри управління інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції, Інституту управління та економіки освіти НПУ ім. М.П.Драгоманова, членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".
Жив у Києві.