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Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі. Загинув член екіпажу – громадянин Єгипту

58-річний кухар став жертвою атаки окупантів. 

Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі. Загинув член екіпажу – громадянин Єгипту
Пошкоджене російським ударом судно
Фото: скриншот відео

У ніч на 22 червня Росія атакувала безпілотниками цивільні торговельні судна, які йшли до українських портів. На судні під прапором Панами убито 58-річного громадянина Єгипту. Ще восьмеро моряків, зокрема громадян Індії і Туреччини, евакуювалися на рятувальному плоту.

Судно зазнало значних пошкоджень та втратило морехідний стан. Про це повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба. 

Військово-морські сили розповіли, що постраждалим кораблем є суховантаж VICTRESS, власником якого є Туреччина. Саме військові провели евакуацію корабля після того, як по ньому вдарили росіяни.

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ВМС евакуювали екіпаж постраждалого судна
Фото: ВМС у Facebook
ВМС евакуювали екіпаж постраждалого судна

"На борту перебували дев’ять членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Враховуючи складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажами катерів ВМС ЗС України було успішно проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна, на жаль серед них є втрати", – йдеться в повідомленні. 

Військові наголосили, що цим обстрілом Росія вкотре порушила норми міжнародного права. 

"Цієї ночі росіяни атакували і судна під прапороми Палау та Белізу. На щастя, постраждалих немає, судна із пошкодженнями продовжили рух", – повідомив віцепрем'єр Кулеба.

Кулеба наголосив, що атаки на торговельний флот і гуманітарні морські маршрути – це пряма загроза глобальній продовольчій та економічній безпеці.

  • Це не перший протягом місяця удар по суднах в Україні, що призвів до постраждалих. У ніч на 19 червня Росія обстріляла кораблі під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс, що рухалися на вихід з українських портів. На одному з них загинув один моряк, двох було поранено. На іншому поранень дістали троє. 
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