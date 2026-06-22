У ніч на 22 червня Росія атакувала безпілотниками цивільні торговельні судна, які йшли до українських портів. На судні під прапором Панами убито 58-річного громадянина Єгипту. Ще восьмеро моряків, зокрема громадян Індії і Туреччини, евакуювалися на рятувальному плоту.

Судно зазнало значних пошкоджень та втратило морехідний стан. Про це повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба.

Військово-морські сили розповіли, що постраждалим кораблем є суховантаж VICTRESS, власником якого є Туреччина. Саме військові провели евакуацію корабля після того, як по ньому вдарили росіяни.

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Фото: ВМС у Facebook ВМС евакуювали екіпаж постраждалого судна

"На борту перебували дев’ять членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Враховуючи складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажами катерів ВМС ЗС України було успішно проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна, на жаль серед них є втрати", – йдеться в повідомленні.

Військові наголосили, що цим обстрілом Росія вкотре порушила норми міжнародного права.

"Цієї ночі росіяни атакували і судна під прапороми Палау та Белізу. На щастя, постраждалих немає, судна із пошкодженнями продовжили рух", – повідомив віцепрем'єр Кулеба.

Кулеба наголосив, що атаки на торговельний флот і гуманітарні морські маршрути – це пряма загроза глобальній продовольчій та економічній безпеці.