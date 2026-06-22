У ніч на 22 червня Росія атакувала безпілотниками цивільні торговельні судна, які йшли до українських портів. На судні під прапором Панами убито 58-річного громадянина Єгипту. Ще восьмеро моряків, зокрема громадян Індії і Туреччини, евакуювалися на рятувальному плоту.
Судно зазнало значних пошкоджень та втратило морехідний стан. Про це повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба.
Військово-морські сили розповіли, що постраждалим кораблем є суховантаж VICTRESS, власником якого є Туреччина. Саме військові провели евакуацію корабля після того, як по ньому вдарили росіяни.
"На борту перебували дев’ять членів екіпажу – громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Враховуючи складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажами катерів ВМС ЗС України було успішно проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна, на жаль серед них є втрати", – йдеться в повідомленні.
Військові наголосили, що цим обстрілом Росія вкотре порушила норми міжнародного права.
"Цієї ночі росіяни атакували і судна під прапороми Палау та Белізу. На щастя, постраждалих немає, судна із пошкодженнями продовжили рух", – повідомив віцепрем'єр Кулеба.
Кулеба наголосив, що атаки на торговельний флот і гуманітарні морські маршрути – це пряма загроза глобальній продовольчій та економічній безпеці.
- Це не перший протягом місяця удар по суднах в Україні, що призвів до постраждалих. У ніч на 19 червня Росія обстріляла кораблі під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс, що рухалися на вихід з українських портів. На одному з них загинув один моряк, двох було поранено. На іншому поранень дістали троє.