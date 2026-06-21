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Зеленський: США раніше скептично оцінювали ідею дати Україні ліцензії на виробництво ракет до Patriot

Наразі власні потужності США дозволяють випускати не більше 700 ракет на рік. 

Зеленський: США раніше скептично оцінювали ідею дати Україні ліцензії на виробництво ракет до Patriot
робота ЗРК Patriot
Фото: Twitter / Мартін Єгер

Раніше США ставилися стримано до ідеї дати Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot. Але зараз ситуація змінилася.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у телемарафоні.

Після саміту G7 президент України зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом та держсекретарем Марком Рубіо, щоб обговорити посилення протиповітряної оборони та повернення санкцій проти Росії. Головною темою розмови стало також отримання ліцензій на виробництво ракет Patriot. За словами Зеленського, американська команда вперше позитивно відреагувала на цей запит і пообіцяла вирішити питання для України, хоча раніше Вашингтон ставився до цієї ідеї стримано.

За словами Зеленського, наразі власні потужності США дозволяють випускати не більше 700 ракет на рік. Частину виробництва американці вже локалізували в Європі, передавши відповідні ліцензії Німеччині. Україна скористалася цим і уклала з німецькою стороною масштабний контракт на виробництво 600 ракет. Водночас Зеленський зауважив, що виконання цього замовлення — тривалий процес, тому Україна прагне розгорнути власне виробництво.

Президент наголосив, що Європа має всі необхідні технічні можливості для старту виробництва ракет до Patriot. Українська сторона вже налагодила контакти з директоратом усіх профільних європейських та американських компаній, які задіяні у процесі. Наразі всі учасники проєкту згодні на запуск, і для початку робіт Україні бракує лише особистого схвалення від Дональда Трампа, розповів український президент.

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