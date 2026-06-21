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Понад 30 разів росіяни атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками і артилерією.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

Через обстріли постраждали п’ять людей.

На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській й Покровській громадах. Пошкоджені приватні будинки й автомобілі. У важкому стані до лікарні потрапив чоловік. Ще четверо, серед яких – дитина - лікуватимуться амбулаторно.

На Криворіжжі під ударом були Кривий Ріг, Зеленодольська і Широківська громади. Горіло поле з ячменем, пошкоджені підприємство і приватні оселі.