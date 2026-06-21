Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині – п’ятеро потерпілих через російські обстріли

Серед них – одна дитина.

На Дніпропетровщині – п’ятеро потерпілих через російські обстріли
наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Понад 30 разів росіяни атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками і артилерією.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

Через обстріли постраждали п’ять людей.

На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській й Покровській громадах. Пошкоджені приватні будинки й автомобілі. У важкому стані до лікарні потрапив чоловік. Ще четверо, серед яких – дитина - лікуватимуться амбулаторно.

На Криворіжжі під ударом були Кривий Ріг,  Зеленодольська і Широківська громади. Горіло поле з ячменем, пошкоджені підприємство і приватні оселі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies