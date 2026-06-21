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​Від початку доби росіяни 66 разів атакували позиції ЗСУ на фронті

Ворог найбільш активний на Покровському і Гуляйпільському напрямках.

​Від початку доби росіяни 66 разів атакували позиції ЗСУ на фронті
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби агресор 66 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Рижівка, Бунякине, Нововасилівка, Свобода. Від ворожих авіаударів постраждали райони населених пунктів Лужки та Гірки.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулось одне боєзіткнення з противником, ворог здійснив 16 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону в напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. Один бій досі триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку Курилівки. 

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали десять спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Озерне та у бік Ольгівки, Дробишевого й Діброви. Два боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили шість спроб загарбників йти вперед поблизу Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Пискунівка. 

На Краматорському напрямку ворог один раз намагався просунутися поблизу населеного пункту Міньківка.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Софіївка та у бік населеного пункту Кучерів Яр. Два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко. Три атаки тривають.

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На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися в бік Січневого. 

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 15 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Гуляйпільське, Воздвижівка, Чарівне. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку спроб ворога просуватися не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано. 

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