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Зеленський привітав українців із Днем батька і подякував військовим

"Тато – це про захист і безпеку", - сказав президент.

Зеленський привітав українців із Днем батька і подякував військовим
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем батька, особливо відзначивши подвиг військовослужбовців, які захищають безпечне майбутнє країни.

"Тато – це про захист і безпеку. І сьогодні це набуло ще глибшого змісту, бо українські батьки захищають не лише своїх дітей, а й саму можливість безпечного майбутнього", - написав він у Telegram.

Зеленський зазначив, що бути татом в Україні сьогодні – це особлива мужність і особлива любов. Він подякував усім українським татам за турботу і силу.

"Всім, хто обороняє Україну, хто щодня робить усе можливе заради родини і дітей. Тим, хто навчає, надихає і підтримує. Хай у кожної української родини буде те, за що ми боремося, – мирне й безпечне майбутнє. З Днем батька!", - додав Зеленський.

День батька в Україні почали відзначати на державному рівні з 2019 року - у третю неділю червня. 

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