Головне за ніч та ранок неділі, 21 червня: артобстріли Сумщини, понад 210 боєзіткнень, удари по портах у Криму та на Росії

Нічна повітряна атака , 213 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, наслідки ракетного удару по Полтавщині.

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Російські окупанти з ночі атакують дронами та з артилерії місто Суми. 21 червня уранці ворог здійснив артобстріл Сумської громади. Є інформація про влучання за 6 локаціями.

За оновленою інформацією Сумської МВА, 8 людей постраждали внаслідок ворожих атак по Сумах уночі та вранці, їх стан задовільний. Чотирьом надана допомога на місці, інші обстежуються.

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, автівки.

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Унаслідок повторного удару РФ по рятувальниках у Шосткинському районі Сумщини загорілася пожежна автоцистерна.

Рятувальники не постраждали.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень.

Найбільшу кількість ворожих штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 33 атаки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 23 рази атакували в районах населених пунктів Цвіткове, Верхня Терса, Новоселівка, Добропілля, Рибне, Гуляйпільське, Залізничне, Гірке, Воздвижівка, Оленокостянтинівка та Чарівне.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісімнадцять районів зосередження живої сили противника та одну артилерійську систему.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1290 російських окупантів, 8 ворожих танків, 10 броньовиків та понад 90 артилерійських систем.

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Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Кількість поранених унаслідок ракетного удару РФ 20 червня по Полтавському району станом на 8:45, за даними ДСНС, збільшилася до 14 осіб.

Серед поранених - шестеро дітей. Також під завалами виявили тіло людини, ще одна – померла в лікарні, повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Пошкоджено будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки.

У Полтавській громаді 21 червня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару.

Російські окупанти атакували житловий сектор в Ізмаїльському районі Одещини.

Через влучання спалахнули приватний житловий будинок та надвірна споруда.

Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

У ніч на 21 червня (з 18:00 20 червня) противник атакував 2 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької області, 2 аеробалістичними ракетами “Кинджал” (район пуску – повітряний простір Рязанської обл.) та 105 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Кача, Чауда – ТОТ АР Крим.

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За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 6 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Інформація по двох аеробалістичних ракетах уточнюється.

У ніч на 21 червня безпілотники завдали ударів по порту Керч у тимчасово окупованому Криму та порту "Кавказ" у Краснодарському краї Росії.

Після атаки на обох об'єктах виникли масштабні пожежі, повідомляють Telegram-канали "Крымский ветер" та "Exilenova+".

За інформацією очевидців, епіцентром займання у Керчі стала нафтобаза, розташована на території АТ "АЕГАЗ-Терминал". Це спеціалізований комплекс із перевалки зрідженого газу та забезпечення паливом суден, який також обслуговує поромне сполучення між Кримом і Краснодарським краєм.

Також під удар потрапив порт "Кавказ", який є одним із найбільших у Росії. Нафтобаза порту "Кавказ" має важливе логістичне значення для забезпечення паливом тимчасово окупованого Криму, а також окупованих районів Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

Пресцентр СБУ розкрив деталі ударів спецпризначенців Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із Силами оборони по морських, паливних і військових об’єктах ворога.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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