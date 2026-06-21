Кількість поранених унаслідок ракетного удару РФ 20 червня по Полтавському району збільшилася до 13 осіб, серед них - шестеро дітей. Також під завалами виявили тіло людини, ще одна – померла в лікарні.

Фото: ДСНС у Полтавській області

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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"Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Пошкоджено будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки. Кількість травмованих зросла до 13 осіб, з них 6 дітей. На жаль, під завалами знайшли тіло людини. Ще одна людина померла в лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким", – ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС у Полтавській області

Станом на 8:45, за даними ДСНС, кількість травмованих збільшилася до 14 осіб.

Фото: ДСНС у Полтавській області

Також унаслідок атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії.