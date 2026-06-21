«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
ГоловнаСуспільствоВійна

Наслідки удару РФ по Полтавщині: під завалами знайшли тіло, ще 14 осіб поранені, з них – шестеро дітей

Вчора ворог атакував Полтавський район. 

Наслідки удару РФ по Полтавщині: під завалами знайшли тіло, ще 14 осіб поранені, з них – шестеро дітей
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС Полтавщини

Кількість поранених унаслідок ракетного удару РФ 20 червня по Полтавському району збільшилася до 13 осіб, серед них - шестеро дітей. Також під завалами виявили тіло людини, ще одна – померла в лікарні.

Фото: ДСНС у Полтавській області

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Реклама

"Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Пошкоджено будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки. Кількість травмованих зросла до 13 осіб, з них 6 дітей. На жаль, під завалами знайшли тіло людини. Ще одна людина померла в лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким", – ідеться у повідомленні. 

Фото: ДСНС у Полтавській області

Станом на 8:45, за даними ДСНС, кількість травмованих збільшилася до 14 осіб.

Фото: ДСНС у Полтавській області

Також унаслідок атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies