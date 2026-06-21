Кількість поранених унаслідок ракетного удару РФ 20 червня по Полтавському району збільшилася до 13 осіб, серед них - шестеро дітей. Також під завалами виявили тіло людини, ще одна – померла в лікарні.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
"Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Пошкоджено будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки. Кількість травмованих зросла до 13 осіб, з них 6 дітей. На жаль, під завалами знайшли тіло людини. Ще одна людина померла в лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким", – ідеться у повідомленні.
Станом на 8:45, за даними ДСНС, кількість травмованих збільшилася до 14 осіб.
Також унаслідок атаки відбулося аварійне відключення електропостачання. Енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії.
- 20 червня увечері російські війська завдали ракетного удару по підприємству у Полтавському районі. Очільник ОВА повідомляв, що кількість поранених щонайменше 9 людей, серед них діти.