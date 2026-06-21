На Херсонщині за добу окупанти вбили та поранили 10 цивільних

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Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 37 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок атак загинула 1 людина, 9 – поранені.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Антонівка, Білозерка, Кізомис, Дніпровське, Велетенське, Гаврилівка, Дудчани, Борозенське, Зеленівка, Золота Балка, Калинівське, Качкарівка, Киселівка, Комишани, Костирка, Красносільське, Кучерське, Микільське, Милове, Михайлівка, Олександрівка, Понятівка, Придніпровське, Раківка, Садове, Софіївка, Станіслав, Тараса Шевченка, Томарине, Тягинка, Урожайне, Хрещенівка, Чайчине, Чарівне, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові знову били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки.Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід, господарські споруди, сільгосптехніку та приватний автомобіль.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 - дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 9 людей.