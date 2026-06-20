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Зеленський про удар по Тюмені: Відпрацювали нові модернізовані дрони, які здатні долати 3 тисячі кілометрів

Дрони розроблені компанією Fire Point.

Зеленський про удар по Тюмені: Відпрацювали нові модернізовані дрони, які здатні долати 3 тисячі кілометрів
Володимир Зеленський
Фото: скриншот

У вечірньому зверненні 20 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що по Тюменському НПЗ сьогодні відпрацювали модернізовані дрони компанії Fire Point. 

“Є також за що подякувати нашим воїнам, зокрема воїнам Сил спеціальних операцій ЗСУ. Наші далекобійні санкції досягли Тюменського регіону в Росії, це теж нафтопереробка. Більше двох тисяч кілометрів від нашого державного кордону. Ефективно”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що відпрацювали нові модернізовані дрони FP: тепер вони можуть досягати цілей на дистанції 3 тисяч кілометрів

“Вдячний інженерам Fire Point. Цілком справедливі відповіді на російські удари проти нашої держави. План українських далекобійних санкцій виконується”, – сказав президент.

Глава держави додав, що тривають і мідлстрайки – щодо воєнних цілей на тимчасово окупованій території України. Важливо, як зауважив президент, що це дійсно впливає на російську військову логістику.

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