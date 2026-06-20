Унаслідок російських обстрілів Херсонщини є загиблий та постраждалі

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Унаслідок атаки російських безпілотників у Херсонській області загинула людина.

Про це повідомив очільник Херсонськї ОВА Олександр Прокудін.

Близько 13:30 російські окупанти атакували безпілотниками типу “Молнія” село Чайчине Дарʼївської громади.

Через ворожий удар на місці загинув 41-річний чоловік.

Також постраждали ще двоє місцевих жителів. Попередньо, вони отримали вибухові травми. Їх доправили до лікарні для надання меддопомоги.