Окупанти атакували Киселівку на Херсонщині, двоє поранених

Російські війська атакували з безпілотника Киселівку Чорнобаївської громади. Унаслідок обстрілу двоє людей постраждали.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 12:40 росіяни атакували з безпілотника Киселівку Чорнобаївської громади", – ідеться у повідомленні.
Під ворожий удар потрапили двоє жінок віком 57 та 55 років, які перебували у приміщенні. Вони отримали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
Бригада “швидкої” доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості.
- Уночі російські військові кілька разів атакували з безпілотників Зеленівку Херсонської області. Відомо про трьох постраждалих.