Окупанти атакували Киселівку на Херсонщині, двоє поранених

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Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

Російські війська атакували з безпілотника Киселівку Чорнобаївської громади. Унаслідок обстрілу двоє людей постраждали.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 12:40 росіяни атакували з безпілотника Киселівку Чорнобаївської громади", – ідеться у повідомленні.

Під ворожий удар потрапили двоє жінок віком 57 та 55 років, які перебували у приміщенні. Вони отримали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Бригада “швидкої” доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості.