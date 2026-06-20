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Окупанти атакували Киселівку на Херсонщині, двоє поранених

Постраждалих у стані середньої тяжкості госпіталізували.

Окупанти атакували Киселівку на Херсонщині, двоє поранених
Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині
Фото: Херсонська МВА

Російські війська атакували з безпілотника Киселівку Чорнобаївської громади. Унаслідок обстрілу двоє людей постраждали.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 12:40 росіяни атакували з безпілотника Киселівку Чорнобаївської громади", – ідеться у повідомленні. 

Під ворожий удар потрапили двоє жінок віком 57 та 55 років, які перебували у приміщенні. Вони отримали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. 

Бригада “швидкої” доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості.

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