Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦНС: Росія готує нових чиновників для окупованих територій України з числа учасників "сво"

Російські куратори та викладачі самі прибувають на ТОТ для проведення підготовки.

ЦНС: Росія готує нових чиновників для окупованих територій України з числа учасників "сво"
На тимчасово окупованих територіях України конфіскують автомобілі для російської армії
Фото: Центр нацспротиву

Росія продовжує формувати нову систему управління на тимчасово окупованих територіях України та готує для цього майбутніх чиновників із числа учасників так званої "спеціальної військової операції". 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, Кремль дедалі активніше залучає ветеранів та діючих військовослужбовців до програм підготовки кадрів, яких у майбутньому планують призначати на керівні посади в окупаційних адміністраціях.

Реклама

Як зазначається, якщо раніше підготовка таких кадрів відбувалася переважно на території Росії, то тепер російські куратори та викладачі самі прибувають на тимчасово окуповані території для проведення навчання на місці.

Зокрема, черговий модуль програми "Запорізькі герої" наразі проходить безпосередньо на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Учасниками навчання стали діючі військовослужбовці та ветерани так званої "СВО". Їх готують до роботи в окупаційних адміністраціях, муніципалітетах та інших структурах, створених російською владою на захоплених територіях України.

За інформацією Центру національного спротиву, до підготовки залучені представники Вищої школи державного управління РАНХіГС – одного з головних навчальних закладів Росії, який займається підготовкою кадрів для державного управління та бюрократичного апарату.

У ЦНС наголошують, що таким чином Росія намагається зміцнити контроль над окупованими територіями та сформувати лояльний до Кремля управлінський апарат.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies