ЦНС: Росія готує нових чиновників для окупованих територій України з числа учасників "сво"

Російські куратори та викладачі самі прибувають на ТОТ для проведення підготовки.

Росія продовжує формувати нову систему управління на тимчасово окупованих територіях України та готує для цього майбутніх чиновників із числа учасників так званої "спеціальної військової операції".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, Кремль дедалі активніше залучає ветеранів та діючих військовослужбовців до програм підготовки кадрів, яких у майбутньому планують призначати на керівні посади в окупаційних адміністраціях.

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Як зазначається, якщо раніше підготовка таких кадрів відбувалася переважно на території Росії, то тепер російські куратори та викладачі самі прибувають на тимчасово окуповані території для проведення навчання на місці.

Зокрема, черговий модуль програми "Запорізькі герої" наразі проходить безпосередньо на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Учасниками навчання стали діючі військовослужбовці та ветерани так званої "СВО". Їх готують до роботи в окупаційних адміністраціях, муніципалітетах та інших структурах, створених російською владою на захоплених територіях України.

За інформацією Центру національного спротиву, до підготовки залучені представники Вищої школи державного управління РАНХіГС – одного з головних навчальних закладів Росії, який займається підготовкою кадрів для державного управління та бюрократичного апарату.

У ЦНС наголошують, що таким чином Росія намагається зміцнити контроль над окупованими територіями та сформувати лояльний до Кремля управлінський апарат.