Минулої доби окупанти вбили та поранили 20 цивільних на Донеччині

Упродовж минулої доби, 19 червня, армія РФ вбила трьох мешканців Донецької області. Ще 13 отримали поранення.
Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 19 червня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 4132 загиблих і 9680 постраждалих. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Вчора окупанти двічі атакували інфраструктуру Краматорська. Влучання зафіковані поблизу багатоповерхівки та автомайданчика, мийки та СТО.