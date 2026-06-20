Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
Росіяни атакували Київ і Полтаву балістичними ракетами (оновлено)
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
ГоловнаСуспільствоВійна

Минулої доби окупанти вбили та поранили 20 цивільних на Донеччині

Троє людей загинули унаслідок атак РФ по Краматорську.

Минулої доби окупанти вбили та поранили 20 цивільних на Донеччині
наслідки ударів по Краматорську
Фото: Краматорська МВА

Упродовж минулої доби, 19 червня, армія РФ вбила трьох мешканців Донецької області. Ще 13 отримали поранення.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 19 червня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 4132 загиблих і 9680 постраждалих. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies