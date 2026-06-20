Минулої доби окупанти вбили та поранили 20 цивільних на Донеччині

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Упродовж минулої доби, 19 червня, армія РФ вбила трьох мешканців Донецької області. Ще 13 отримали поранення.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 19 червня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення", – ідеться у повідомленні.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 4132 загиблих і 9680 постраждалих. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін