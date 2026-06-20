Російські війська скинули КАБ на житловий будинок у Харкові: є загиблий і поранені

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Уночі 20 червня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова. Унаслідок авіаудару загинула людина, є поранені.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Унаслідок авіаудару частина двоповерхового багатоквартирного будиноку зруйнована.

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За попередньою інформацією, під завалами могли перебувати чотири людини, серед них – дитина.

Під час розбору завалів було деблоковано кількох мешканців. Одну людину дістали з-під руїн у важкому стані, ще двох вдалося врятувати з другого поверху будинку.

Станом на ранок було відомо про щонайменше 9 постраждалих.

За інформацією очільника ОВА Олега Синєгубова, пʼятеро людей госпіталізовані, ще четверо – отримали допомогу на місці.

"Внаслідок удару в Холодногірському районі постраждали 60-річний та 49-річний чоловіки, 54-річна та 87-річна жінки. А також 6-річна дитина", – ідеться у повідомленні.

Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили під завалами тіло загиблої людини.

На місці продовжують працювати екстрені служби. Інформація щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.