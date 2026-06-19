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У ніч на 19 червня росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Руйнування зафіксовано у Холодногірському районі міста.

За повідомленням мера Ігоря Терехова, пошкоджено близько 40 приватних будинків, а також складські приміщення.

Поранені дев'ять людей. Одна людина загинула.

"На дану хвилину відомо про девʼятьох постраждалих, четверо з яких діти", – сказав мер.

Згодом начальник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що є не лише поранені, а й загиблий – під час ліквідації наслідків виявили фрагменти тіла.

Під час масованого обстрілу України 15 червня у Харкові внаслідок повторного удару росіян загинули п'ятеро рятувальників, які прибули на місце влучань надавати допомогу потерпілим.