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Росіяни вночі атакували Харків КАБами. Загинула людина, постраждали 9 людей, зокрема – діти (оновлено)

Обстріл міста стався близько 4 години ночі.

Росіяни вночі атакували Харків КАБами. Загинула людина, постраждали 9 людей, зокрема – діти (оновлено)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У ніч на 19 червня росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Руйнування зафіксовано у Холодногірському районі міста.

За повідомленням мера Ігоря Терехова, пошкоджено близько 40 приватних будинків, а також складські приміщення. 

Поранені дев'ять людей. Одна людина загинула. 

"На дану хвилину відомо про девʼятьох постраждалих, четверо з яких діти", – сказав мер. 

Згодом начальник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що є не лише поранені, а й загиблий – під час ліквідації наслідків виявили фрагменти тіла. 

Під час масованого обстрілу України 15 червня у Харкові внаслідок повторного удару росіян загинули п'ятеро рятувальників, які прибули на місце влучань надавати допомогу потерпілим. 

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